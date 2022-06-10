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В Красноярском крае за неделю 1 238 человек пожаловались на присасывание клещей

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Красноярск
19:35 10 Июня 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, клещи
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На территории края продолжает нарастать активность природного очага клещевых инфекций.

За прошедшую неделю 1 238 человек, из них 254 ребёнка обратились в медицинские организации Красноярского края с жалобами на присасывание клещей, пишут в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В Красноярске зарегистрировано 333 обращения, в том числе 55 детей.

Напоминаем, что клещей нет лишь в четырёх северных территориях Красноярского края (Таймырский и Северо-Енисейский районы, Эвенкийский муниципальный район, Норильск).

Территории с высоким риском заражения: Дивногорск, Красноярск, Ачинск, Емельяновский, Ирбейский, Большемуртинский, Каратузский, Ачинский, Козульский, Тюхтетский, Большеулуйский, Манский, Ермаковский, Партизанский, Казачинский, Бирилюсский, Нижнеингашский, Пировский, Идринский, Сухобузимский районы.

При отдыхе на природе и посещении дач необходимо носить защитную одежду, регулярно проводить осмотры, применять репелленты.

Если после присасывания клеща появились недомогание и повышение температуры тела необходимо обратиться к врачу.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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