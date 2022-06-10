В Красноярске поликлинику на ул. 26 Бакинских Комиссаров отремонтируют за 10,5 млн рублей

По программе модернизации первичного звена здравоохранения (нацпроект «Здравоохранение») идёт капремонт филиала Красноярской межрайонной больницы № 5 поликлиники № 4 (ул. 26 Бакинских Комиссаров, 4). Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

Там обновят фасад, крышу и входные группы. Из федерального бюджета выделено 10,5 млн рублей. Работу завершат в 3 квартале.

Отметим, что в этом году по программе капитальный ремонт запланирован в 17 объектах здравоохранения.

Напомним, в Красноярской межрайонной больнице № 5 идёт капитальный ремонт поликлиники по ул. Тамбовской. Здесь обновят фасад и крышу, а также заменят системы отопления и вентиляции, отремонтируют пандусы, входные группы и систему электроснабжения.

Работы также в планах закончить в 3 квартале.

Из федерального бюджета на ремонт выделено 15 млн руб.

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