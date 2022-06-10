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В Красноярске мужчина убил 72-летнюю женщину

Главная Общество
Красноярск
14:55 10 Июня 2022
общество, происшествия, красноярск, убийство
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6 июня 31-летний подозреваемый собирался совершить разбойное нападение. Он представился соседом и под вымышленным предлогом о возникших проблемах с сантехникой пришёл в квартиру к 72-летней женщине, которая проживала одна. Мужчина нанёс ей заранее приготовленным предметом удары по голове. В результате потерпевшая скончалась. Злоумышленник похитил из квартиры телевизор, компьютер, два мобильных телефона, 40 000 рублей и скрылся. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый избавился от орудия убийства.

Следователи и криминалисты ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия при взаимодействии со следователями-криминалистами ГУ криминалистики СК России, сотрудникам УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю установили и задержали красноярца, причастного к совершению убийства 72-летней женщины.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Во время допроса и проверки показаний мужчина подробно рассказал об обстоятельствах преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © krk.sledcom.ru

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