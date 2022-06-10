В Красноярске женщину оштрафовали за оставление 4-месячного ребёнка в машине

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, 31-летнюю жительницу города оштрафовали за оставление ребёнка одного в закрытой машине.

Напомним, во время мониторинга сети Интернет полицейские выявили сообщение об оставлении 4-месячного ребёнка в салоне автомобиля.

Пользователь группы в социальной сети разместила фотографию автомобиля и написала о том, что мама ребёнка ушла в магазин и оставила его одного, при этом в тот день была жаркая солнечная погода.

Инспекторы установили личность женщины. Ею оказалась красноярка 1991 года рождения. Она приехала в Зеленогорск в гости к родственникам.

Как оказалось, женщине нужно было купить вещи для старшего ребёнка, а малыш уснул в автолюльке. Она планировала быстро вернуться. По камерам видеонаблюдения установлено, что женщина отсутствовала 13 минут.

Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли её к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.

Сумма штрафов не превышает 1 000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович