В Красноярске женщину оштрафовали за оставление 4-месячного ребёнка в машине

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, 31-летнюю жительницу города оштрафовали за оставление ребёнка одного в закрытой машине.
Напомним, во время мониторинга сети Интернет полицейские выявили сообщение об оставлении 4-месячного ребёнка в салоне автомобиля.
Пользователь группы в социальной сети разместила фотографию автомобиля и написала о том, что мама ребёнка ушла в магазин и оставила его одного, при этом в тот день была жаркая солнечная погода.
Инспекторы установили личность женщины. Ею оказалась красноярка 1991 года рождения. Она приехала в Зеленогорск в гости к родственникам.
Как оказалось, женщине нужно было купить вещи для старшего ребёнка, а малыш уснул в автолюльке. Она планировала быстро вернуться. По камерам видеонаблюдения установлено, что женщина отсутствовала 13 минут.
Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли её к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.
Сумма штрафов не превышает 1 000 рублей.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович