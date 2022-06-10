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Портал связи «В центре Мира»: «Ростелеком» поддержал уличный проект в Красноярске

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Красноярск
13:08 10 Июня 2022
интернет, связь, проект, технологии, оператор
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«Ростелеком» стал партнером красноярского городского проекта «В центре Мира» и обеспечил высокоскоростным интернетом одну из самых крупных и технологичных уличных локаций. Мультимедийный портал «Место встречи VK», установленный на проспекте Мира, 83, в предстоящие выходные соединит сразу десять российских городов.

«Место встречи VK» представляет собой конструкцию в виде огромного смартфона. Кроме Красноярска, такой «гаджет» появится в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и на федеральной территории «Сириус». Жители получат возможность в режиме реального времени общаться друг с другом.

«Проект VK, приуроченный ко Дню России, будет интересным для красноярцев. Ведь он позволит немного понаблюдать за тем, что происходит на улицах других российских городов, познакомиться с их жителями, обменяться приветами и поздравлениями. Кроме того, локация удачно вписывается в наш городской проект “В центре Мира”», — сказал Вадим Войцеховский, руководитель администрации Центрального района города Красноярска.

«Техническая инфраструктура “Ростелекома” позволяет обеспечивать надежную видеосвязь. Для работы этой площадки мы бесплатно предоставляем доступ к проводному интернету на той скорости, которая необходима организаторам, — это выделенный канал с безлимитным трафиком», — отметил Сергей Шоль, заместитель директора — технический директор Красноярского филиала «Ростелекома».

«Место встречи VK» в Красноярске будет работать с 10 по 19 июня. Дополнительно на установленных экранах будут транслироваться прямые эфиры с Петербургского международного экономического форума. Благодаря этому участники ПМЭФ также смогут пообщаться с жителями из разных уголков страны.

Для справки. «В центре Мира» — это красноярский городской проект, в рамках которого проспект Мира (от улицы Диктатуры Пролетариата до улицы Обороны) в выходные дни становится пешеходным. Пространство наполняют развлекательными локациями для детей и взрослых, фотозонами, сувенирными лавками и летними кафе.    

Возрастная категория 12+
Фото: “Ростелеком” 

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