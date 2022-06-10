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Берёзовку подключат к водоснабжению Красноярска

Главная Общество
Красноярск
16:35 10 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, вода
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В министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края из-за обращений на дефицит и жёсткость воды от жителей центральной части пос. Берёзовка и микрорайона ГЭС обсудили вопросы обеспечения посёлка качественной питьевой водой.

Берёзовка условно разделена на четыре зоны и для каждой определён свой источник воды: мкр. Шумково подключён к водопроводу Красноярска, мкр. Ремзавод и Кожевенка получают воду от скважин, центральная часть Берёзовки и микрорайон ГЭС получают воду из сетей и скважин. В приоритете жителям подаётся городская вода, но в пиковые часы подключается насос из скважины, в такие моменты переключения в домах происходит снижение напора воды.

Вода из скважин более жёсткая из-за высокого содержания кальция. Жители высказывают недовольство.

Участники встречи считают, что для улучшения качества водоснабжения нужно подключить весь поселок к водопроводу Красноярска. Нужно провести комплексную модернизацию системы водоснабжения со строительством кольцевого водопровода. Чтобы избежать перепадов давления в системе, необходимо построить накопительные резервуары чистой воды, затем подключить сети посёлка к городской воде и закрыть скважины.

Водопровод проектируется. Определён земельный участок для резервуаров.

— Задача масштабная, но её необходимо выполнить. Нужно включиться в краевую госпрограмму реформирования и модернизации объектов ЖКХ. Как можно скорее начать проектирование. Затем заняться строительством резервуаров. В 2023 году проектно-сметная документация должна быть готова, — отметил Александр Байков, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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