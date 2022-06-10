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Пять очагов возгораний зафиксировано в лесах Красноярского края

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Красноярск
16:01 10 Июня 2022
общество, пожарные, в красноярском крае, лесные пожары
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 2 лесных пожара на площади 51,6 га. Очаги возгораний действовали в Эвенкийском и Шушенском районах.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз и по вине местного населения.

На 10 июня в Красноярском крае действуют 5 лесных пожара на площади 66 га, сообщается на сайте регионального правительства. В ликвидации возгораний задействованы 68 человек и 3 единицы техники.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению, сообщают на сайте регионального правительства. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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