В Красноярске отремонтируют 28 детских садов

В 28 детских садах Красноярска этим летом проведут ремонтные работы.
На капитальный ремонт дошкольных учреждений по муниципальной программе «Развитие образования» выделено 158,8 миллионов рублей.
Ремонт будет проведён в детском саду № 326 в мкрн. Солнечный, где в 2020 году начала протекать кровля. Из-за этого пришлось закрыть спортзал. Летом крышу отремонтируют. Ребятишек пока перевели в ближайший садик, в конце августа они вернутся в свой.
В середине июня начнётся капремонт в детском саду № 322 в мкр. Ветлужанка. Там отремонтируют аварийные подпорные стены, заменят ограждение и установят на прогулочной территории новые теневые навесы и спортивную площадку. Сумма контракта — 23 млн руб., пишут на сайте администрации города Красноярска.
— За сезон в 28 детских садах будут отремонтированы фасады, лестничные марши, подвалы. Кроме этого, заменят ограждения и обновят инженерные системы. Также летом во всех детсадах проводят и текущие ремонты. В конце июля мы начнём приёмку. К этому времени все объекты уже должны быть готовы, — рассказал заместитель руководителя главного управления образования Андрей Сигида.