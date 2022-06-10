В Красноярске отремонтируют 28 детских садов

В 28 детских садах Красноярска этим летом проведут ремонтные работы.

На капитальный ремонт дошкольных учреждений по муниципальной программе «Развитие образования» выделено 158,8 миллионов рублей.

Ремонт будет проведён в детском саду № 326 в мкрн. Солнечный, где в 2020 году начала протекать кровля. Из-за этого пришлось закрыть спортзал. Летом крышу отремонтируют. Ребятишек пока перевели в ближайший садик, в конце августа они вернутся в свой.

В середине июня начнётся капремонт в детском саду № 322 в мкр. Ветлужанка. Там отремонтируют аварийные подпорные стены, заменят ограждение и установят на прогулочной территории новые теневые навесы и спортивную площадку. Сумма контракта — 23 млн руб., пишут на сайте администрации города Красноярска.