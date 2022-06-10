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В Красноярске отремонтируют 28 детских садов

Главная Общество
Красноярск
17:33 10 Июня 2022
детсад, капремонт, общество, красноярск
Фотография © admkrsk.ru
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В 28 детских садах Красноярска этим летом проведут ремонтные работы.

На капитальный ремонт дошкольных учреждений по муниципальной программе «Развитие образования» выделено 158,8 миллионов рублей.

Ремонт будет проведён в детском саду № 326 в мкрн. Солнечный, где в 2020 году начала протекать кровля. Из-за этого пришлось закрыть спортзал. Летом крышу отремонтируют. Ребятишек пока перевели в ближайший садик, в конце августа они вернутся в свой.

В середине июня начнётся капремонт в детском саду № 322 в мкр. Ветлужанка. Там отремонтируют аварийные подпорные стены, заменят ограждение и установят на прогулочной территории новые теневые навесы и спортивную площадку. Сумма контракта — 23 млн руб., пишут на сайте администрации города Красноярска.

— За сезон в 28 детских садах будут отремонтированы фасады, лестничные марши, подвалы. Кроме этого, заменят ограждения и обновят инженерные системы. Также летом во всех детсадах проводят и текущие ремонты. В конце июля мы начнём приёмку. К этому времени все объекты уже должны быть готовы, — рассказал заместитель руководителя главного управления образования Андрей Сигида.

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