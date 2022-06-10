Жителю Канска Wildberries из-за брака вернул двукратную стоимость товара

Жителю Канска ООО «Валдберриз» вернул двукратную стоимость товара за бракованный товар.

Мужчина приобрёл в ООО «Валдберриз» внешний аккумулятор Power Bank, который оказался бракованным. Продавец одобрил возврат денег и товар был сдан в пункт самовывоза, но средства за товар (992 рубля) были возвращены покупателю лишь через 2 месяца. Это стало основанием для обращения в суд, пишут в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Ведомство подготовило заключение в целях защиты прав потребителя об удовлетворении исковых требований.

По решению суда с ООО «Валдберриз» взыскали в пользу потребителя 1 917,06 руб. В сумму входят неустойка за просрочку – 664,64 руб., почтовые расходы – 113,40 руб., моральный вред – 500 руб., штраф – 639,02 руб.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов