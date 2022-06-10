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В Минусинском районе утонул 24-летний мужчина

Главная Общество
Красноярск
11:24 10 Июня 2022
общество, происшествия, в красноярском крае
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9 июня на р. Туба в районе пос. Городок утонул мужчина 1998 года рождения, сообщает пресс-служба Агентства ГО ЧС Красноярского края.

По предварительной информации он купался в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели провели три водолазных спуска, обследовали 400 м² дна. Тело нашли и передали полицейским.

Сотрудники ведомства напоминают, что купание в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Кроме этого, запрещается плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин. Также нельзя купаться детям без надзора взрослых.

Телефон спасателей 101 и 112.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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