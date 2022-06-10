Наталья Потапова назначена вице-президентом банка «Открытие»

В этой должности она продолжит руководить Красноярским отделением банка «Открытие», который по итогам 2021-го года стал лучшим филиалом в стране. В регионе «Открытие» входит в топ-4 банков по объемам бизнеса.

Банк «Открытие» в Красноярске Наталья Потапова возглавляет с 2018 года, ее общий банковский стаж — 42 года.

Напомним, что в апреле она была награждена золотым нагрудным знаком «Герб города Красноярска», который является высшей городской наградой и вручается за заслуги перед Красноярском. Эту награду Наталья Потапова получила за большой вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю добросовестную работу. Так же она неоднократно становилась лауреатом престижных банковских премий. В 2019-м году журнал «Деловой квартал» назвал ее «Человеком года» — за заслуги в финансовой сфере, влияние на отрасль, проактивную жизненную позицию.

Фото: ПАО Банк "ФК Открытие"