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Наталья Потапова назначена вице-президентом банка «Открытие»

Главная Общество
Красноярск
12:50 10 Июня 2022
назначение, банк, финансы, деньги, общество
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В этой должности она продолжит руководить Красноярским отделением банка «Открытие», который по итогам 2021-го года стал лучшим филиалом в стране. В регионе «Открытие»  входит в топ-4 банков по объемам бизнеса.

Банк «Открытие» в Красноярске  Наталья Потапова возглавляет с 2018 года, ее общий банковский стаж — 42 года.

Напомним, что в апреле она была награждена золотым нагрудным знаком «Герб города Красноярска», который является высшей городской наградой и вручается за заслуги перед Красноярском. Эту награду Наталья Потапова получила за большой вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю добросовестную работу. Так же она неоднократно становилась лауреатом престижных банковских премий. В 2019-м году журнал «Деловой квартал» назвал ее «Человеком года» — за заслуги в финансовой сфере, влияние на отрасль, проактивную жизненную позицию.

Фото: ПАО Банк "ФК Открытие"

 

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