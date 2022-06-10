В Абанском районе пьяный водитель устроил ДТП и пытался обвинить супругу

Сотрудники Госавтоинспекции поймали водителя в состоянии алкогольного опьянения на Toyota Land Cruiser. Он устроил ДТП в Абанском районе и попытался переложить вину на жену.

Участниками ДТП стали два автомобиля: Toyota Land Cruiser и Nissan Cefiro. 36-летний водитель на Land Cruiser рассказал, что он находился у родственников и употреблял алкоголь. Затем он сел за руль и отправился в магазин. Когда выезжал с прилегающей дороги на главную дорогу, не заметил приближающийся Nissan Cefiro и продолжил ехать. Автомобили столкнулись, к счастью, никто не пострадал, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Узнав о случившемся, на место прибыла жена водителя. Тогда виновник стал кричать, что за рулём была супруга и попытался скрыться с места автоаварии.

Во время освидетельствования водителя показания прибора показали 0,98 мг/л.

Отметим, что ранее он уже был привлечён по ст. 12.8 КоАП РФ и лишён прав управления ТС. После того, как срок лишения прошёл, он получил документ обратно. Не прошло и месяца, как он снова был замечен за рулём в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко