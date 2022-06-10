В Железногорске задержали представителя крупной сети наркоторговцев

Сотрудники наркоконтроля получили информацию о том, что железногорец 1985 года рождения со своей 27-летней знакомой намереваются распространить более 400 граммов синтетических наркотиков.

Оперативники задержали подозреваемых, сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю. По месту жительства мужчины, являющимся региональным представителем крупной сети наркоторговцев, изъяли более 300 граммов синтетики, электронные весы, упаковочные материалы и банковские карты.

У ранее судимой женщины, которую он привлёк для фасовки и раскладки по тайникам, обнаружено более 100 граммов синтетических наркотиков. Из её квартиры изъяты электронные весы и упаковочные материалы.

Мужчину и женщину заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Фото: © 24.мвд.рф