ФК «Енисей» проведет летние сборы в Московской области

Красноярский футбольный клуб «Енисей» собирается на летние подготовительные сборы в Подмосковье.
Как пишет клубная пресс-служба, первый сбор у команды с берегов Енисея пройдет в Кратово с 10 по 20 июня. Пока запланированы 2 товарищеских матча. По предварительной информации, опубликованной на официальной странице клуба, будут проведены игры с ФК «Балтика» (15 июня) и ФК «Торпедо» (20 июня).
— Дальнейший план сборов он зависит от даты старта чемпионата и от того, где будет первый матч, — пишет пресс-служба ФК «Енисей».
Также тренерский штаб объявил состав, которые поедет на летние сборы вместе с командой «львов».
Вратари:
Дмитрий Ребров
Андрей Широков
Защитники:
Александр Масловский
Николай Марков
Андрюс Рукас
Владислав Микушин
Херман Феррейра
Полузащитники:
Егор Иванов
Никита Раздорских
Расул Гыстаров
Олег Ланин
Денис Самойлов
Александр Канаплин
Нападающие:
Илья Молтенинов
Анзор Саная
Андрей Окладников
Никита Глушков
Евгений Песиков
Фото: ФК «Енисей»