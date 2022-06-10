ФК «Енисей» проведет летние сборы в Московской области

Красноярский футбольный клуб «Енисей» собирается на летние подготовительные сборы в Подмосковье.

Как пишет клубная пресс-служба, первый сбор у команды с берегов Енисея пройдет в Кратово с 10 по 20 июня. Пока запланированы 2 товарищеских матча. По предварительной информации, опубликованной на официальной странице клуба, будут проведены игры с ФК «Балтика» (15 июня) и ФК «Торпедо» (20 июня).

— Дальнейший план сборов он зависит от даты старта чемпионата и от того, где будет первый матч, — пишет пресс-служба ФК «Енисей».

Также тренерский штаб объявил состав, которые поедет на летние сборы вместе с командой «львов».

Вратари:

Дмитрий Ребров

Андрей Широков



Защитники:

Александр Масловский

Николай Марков

Андрюс Рукас

Владислав Микушин

Херман Феррейра



Полузащитники:

Егор Иванов

Никита Раздорских

Расул Гыстаров

Олег Ланин

Денис Самойлов

Александр Канаплин

Нападающие:

Илья Молтенинов

Анзор Саная

Андрей Окладников

Никита Глушков

Евгений Песиков

Фото: ФК «Енисей»