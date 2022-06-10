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ФК «Енисей» проведет летние сборы в Московской области

Главная Общество
Красноярск
09:26 10 Июня 2022
спорт, красноярск, в россии, футбол, сборы
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Красноярский футбольный клуб «Енисей» собирается на летние подготовительные сборы в Подмосковье.

Как пишет клубная пресс-служба, первый сбор у команды с берегов Енисея пройдет в Кратово с 10 по 20 июня. Пока запланированы 2 товарищеских матча. По предварительной информации, опубликованной на официальной странице клуба, будут проведены игры с ФК «Балтика» (15 июня) и ФК «Торпедо» (20 июня).

— Дальнейший план сборов он зависит от даты старта чемпионата и от того, где будет первый матч, — пишет пресс-служба ФК «Енисей».

Также тренерский штаб объявил состав, которые поедет на летние сборы вместе с командой «львов».

Вратари:
Дмитрий Ребров 
Андрей Широков 
 
Защитники:
Александр Масловский 
Николай Марков 
Андрюс Рукас 
Владислав Микушин 
Херман Феррейра 
 
Полузащитники:
Егор Иванов 
Никита Раздорских 
Расул Гыстаров 
Олег Ланин 
Денис Самойлов 
Александр Канаплин 

Нападающие:
Илья Молтенинов 
Анзор Саная 
Андрей Окладников 
Никита Глушков 
Евгений Песиков

Фото: ФК «Енисей»

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