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С 17 июня в Красноярске начнёт работать бесплатное такси для ветеранов

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Красноярск
19:31 9 Июня 2022
общество, красноярск, ветераны, программа
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С 17 июня начнёт действовать программа бесплатных поездок для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Пользоваться услугами смогут и сопровождающие их родственники. До конца года каждый ветеран сможет совершить поездки на сумму до 3 000 рублей.

— Заказать такси сможет сам ветеран, его представитель или родственник. Достаточно позвонить по телефону работника соцзащиты, прикреплённого к ветерану. На мобильный телефон ветерана или его официального представителя придёт подтверждающее сообщение с временем подачи и госномером автомобиля, — рассказала Ольга Качанова, руководитель Главного управления социальной защиты администрации г. Красноярска, — В 2020 году было заключено соглашение между администрацией Красноярска и одним из перевозчиков такси. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников войны могут пользоваться аналогичной льготой. С 2021 году бесплатное такси стало доступно и труженикам тыла. Ежемесячно ветераны могут совершать поездки на такси на сумму в 1 000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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