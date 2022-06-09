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Красноярская железная дорога провела профилактическую акцию для автомобилистов-дачников

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Красноярск
15:06 9 Июня 2022
железные дороги, пдд, акция, водитель, правила
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«Едешь на дачу – правила в придачу!»: в Международный день безопасности на переездах Красноярская железная дорога провела профилактическую акцию для автомобилистов-дачников

В Международный день безопасности на железнодорожных переездах в пригороде Красноярска состоялась необычная театрализованная акция КрасЖД «Едешь на дачу – правила в придачу!».

Цель акции – продвижение культуры безопасного вождения среди самой распространенной категории автомобилистов – водителей-дачников.

Мероприятие проходило на переезде в пригородном посёлке Зыково (Берёзовский район Красноярского края), где в летнее время фиксируется самый интенсивный дачный автотрафик в регионе, и в то же время – чаще всего происходят нарушения ПДД.

Красноярская железная дорога провела профилактическую акцию для автомобилистов-дачников

По пересекающей переезд автомагистрали ежедневно в направлении садовых обществ восточных пригородных районов Красноярска пропускается более 10 тысяч автомобилей. При этом, переезд расположен на грузонапряженном участке Транссиба. В сутки по нему проходит более 160 поездов.

Чтобы напомнить автомобилистам о правилах безопасности, организаторы акции создали рядом с железнодорожным переездом специальную арт-зону.

Она включала в себя ретро-автомобиль «Запорожец», экипированный  садовым инвентарем, саженцами и рассадой: для многих поколений эта машина по-прежнему остается символическим автотранспортом садоводов.

Арт-площадку украсили транспаранты «Едешь на дачу – правила в придачу», «Я стою на переезде, торопиться я не стал, потому что загорелся запрещающий сигнал» и др., а ее необычными модераторами стали «герои грядок» – ростовые куклы Огурец, Помидор и Тыква.

Красноярская железная дорога провела профилактическую акцию для автомобилистов-дачников

Вместе с волонтерами акции они призывали участников дорожного движения никогда не рисковать при пересечении переездов, всегда соблюдать правила дорожного движения, дорожа своей жизнью, жизнью своих пассажиров, машинистов и пассажиров поездов. Во время остановки машин на запрещающий сигнал светофора волонтеры вручали водителям блокноты с правилами и полезные подарки – семена.

Напомним, в Красноярском крае – более двухсот переездов. Для проезда по ним на КрасЖД созданы все условия. При этом с начала 2022 года в регионе на пересечениях автодорог с магистралью произошло 3 ДТП – все по причине несоблюдения краевыми автомобилистами правил проезда через переезды.

Красноярская железная дорога напоминает: полностью решить проблему подобных нарушений может только ответственное поведение самих водителей.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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