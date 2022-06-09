9 июня
Красноярск
погода +17 °C
60.23
 
€ 63.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске отремонтируют проходной коллектор в Зелёной Роще

Главная Общество
Красноярск
19:00 9 Июня 2022
общество, красноярск, ремонт
версия для печати Ico_print

Определён подрядчик для ремонта проходного коллектора в Зелёной Роще, рассказали в пресс-службе администрации города Красноярска.

На торги поступила единственная заявка, договор будет заключён с компанией «КрасРСК». Данная подрядная организация раньше уже исполняла контракт по ремонту участка этого коллектора и имеет соответствующий опыт работы.

Начальная цена контракта – 165,6 млн рублей.

Планируется, что работы начнутся в июле и продлятся до декабря.

​Ремонтировать коллектор будут на участках протяжённостью чуть больше 3 километров.

Специалисты отремонтируют саму железобетонную конструкцию подземного тоннеля и заменят находящиеся в ней сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Отметим, что проходные коллекторы в Зелёной Роще были построены еще в 60-е годы. Износ сетей на участках — 98 %, это обусловлено тем, что в 90-е годы инженерные коммуникации были брошены, и никем не обслуживались.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: С 17 июня в Красноярске начнёт работать бесплатное такси для ветеранов

С 17 июня в Красноярске начнёт работать бесплатное такси для ветеранов

9 Июня 2022 г.
Пользоваться услугами смогут и сопровождающие их родственники
Новости Красноярска: В Красноярске включат речные фонтаны с подсветкой в честь Дня России

В Красноярске включат речные фонтаны с подсветкой в честь Дня России

9 Июня 2022 г.
Она будет работать три вечера подряд 10, 11 и 12 июня
Новости Красноярска: Глава Красноярска Сергей Еремин выразил мнение о медиа-атаке на мэрию

Глава Красноярска Сергей Еремин выразил мнение о медиа-атаке на мэрию

9 Июня 2022 г.
Ранее был создан сайт для жалоб на незаконное предоставление городской земли
Новости Красноярска: За содействие терроризму житель Норильска получил 9 лет колонии

За содействие терроризму житель Норильска получил 9 лет колонии

9 Июня 2022 г.
Он через Telegram-канал склонял земляка к совершению терактов
Новости Красноярска: В Красноярске ищут актёров для съемки фильма про Енисейскую губернию

В Красноярске ищут актёров для съемки фильма про Енисейскую губернию

9 Июня 2022 г.
Для съёмок в современной части приглашаются все желающие
Новости Красноярска: 40 выпускников Красноярского края набрали по 100 баллов на ЕГЭ

40 выпускников Красноярского края набрали по 100 баллов на ЕГЭ

9 Июня 2022 г.
9 июня состоится самый массовый ЕГЭ по выбору – обществознание
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 8-10 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки, грозы и туман

8-10 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки, грозы и туман

7 Июня 2022 г.
К концу недели в регионе установится тёплая погода
Новости Красноярска: В Красноярске с балкона выпал 4-летний ребёнок

В Красноярске с балкона выпал 4-летний ребёнок

7 Июня 2022 г.
Матери мальчика грозит лишение свободы
Новости Красноярска: Военнослужащий из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

Военнослужащий из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

6 Июня 2022 г.
С ним попрощались в Бородино 4 июня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru