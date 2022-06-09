В Красноярске отремонтируют проходной коллектор в Зелёной Роще

Определён подрядчик для ремонта проходного коллектора в Зелёной Роще, рассказали в пресс-службе администрации города Красноярска.

На торги поступила единственная заявка, договор будет заключён с компанией «КрасРСК». Данная подрядная организация раньше уже исполняла контракт по ремонту участка этого коллектора и имеет соответствующий опыт работы.

Начальная цена контракта – 165,6 млн рублей.

Планируется, что работы начнутся в июле и продлятся до декабря.

​Ремонтировать коллектор будут на участках протяжённостью чуть больше 3 километров.

Специалисты отремонтируют саму железобетонную конструкцию подземного тоннеля и заменят находящиеся в ней сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Отметим, что проходные коллекторы в Зелёной Роще были построены еще в 60-е годы. Износ сетей на участках — 98 %, это обусловлено тем, что в 90-е годы инженерные коммуникации были брошены, и никем не обслуживались.

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