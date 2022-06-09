За содействие терроризму житель Норильска получил 9 лет колонии

1-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Норильска за преступление террористической направленности к 9 годам колонии строгого режима.

Сотрудники Норильского отдела УФСБ России по Красноярскому краю зафиксировали преступную деятельность 48-летнего мужчины, который через Telegram-канал склонял земляка к совершению терактов. Он использовал фотографии и видео с участием членов запрещённой в России террористической организации, а также склонял собеседника к размещению в интернете материалов, пропагандирующих деятельность этой организации и призывающих оказывать ей финансовую помощь.

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