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За содействие терроризму житель Норильска получил 9 лет колонии

Главная Общество
Красноярск
18:00 9 Июня 2022
норильск, терроризм, происшествия, общество, суд
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1-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Норильска за преступление террористической направленности к 9 годам колонии строгого режима.

Сотрудники Норильского отдела УФСБ России по Красноярскому краю зафиксировали преступную деятельность 48-летнего мужчины, который через Telegram-канал склонял земляка к совершению терактов. Он использовал фотографии и видео с участием членов запрещённой в России террористической организации, а также склонял собеседника к размещению в интернете материалов, пропагандирующих деятельность этой организации и призывающих оказывать ей финансовую помощь.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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