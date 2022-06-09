В Красноярске ищут актёров для съемки фильма про Енисейскую губернию

С 12 июня по 14 июля в Красноярске будут проходить съёмки многосерийного фильма, приуроченного к юбилею Енисейской губернии. Действие ленты будет происходить 1863 году и в наши дни.

Объявляется набор желающих поучаствовать в съёмках массовых сцен приглашают мужчины и женщины от 20 лет без пирсинга, тату на видимых местах, без цветного окрашивания. У мужчин приветствуются не оформленные бороды, удлинённые стрижки, у женщин желательны длинные волосы, обязательно без модификаций лица, без татуажа, без шеллака на ногтях.

Для съёмок в современной части приглашаются все желающие.

Для анкеты необходимы портрет анфас, профиль, фото в полный рост. Важно указать фамилию, имя, возраст, номер телефона, рост, размер одежды и обуви, для мужчин — размер головного убора (для съёмок в исторической части).

Анкеты можно присылать во ВКонтакте в личные сообщения или на WhatsApp (+ 7 983 206-75-58).

Фото: © vk.com/enisey_kino