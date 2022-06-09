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В Красноярске в ДТП пострадали пять человек

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Красноярск
14:15 9 Июня 2022
общество, происшествия, красноярск, дтп, пострадавшие
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8 июня в Красноярске произошло ДТП, в котором пострадали пять человек.

По информации Госавтоинспекции Красноярского края, на ул. Зои Космодемьянской столкнулись автомобили Toyota Premio и Audi A5. В аварии пострадали два водителя и три пассажира Toyota. Больше всего пострадала 69-летняя женщина, она была не пристёгнута ремнём безопасности. Женщину госпитализировали.

Всего с начала года сотрудниками ГИБДД Красноярска было составлено более 8 тыс. материалов по ст. 12.6 КоАП РФ за нарушение правил применения ремней безопасности и около 1 300 материалов по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей. 

В 80 % случаях смертельных ДТП в автомобилях были непристёгнутые люди.

Фото: © vk.com/gibdd24

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