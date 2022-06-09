В Красноярске в ДТП пострадали пять человек

8 июня в Красноярске произошло ДТП, в котором пострадали пять человек.

По информации Госавтоинспекции Красноярского края, на ул. Зои Космодемьянской столкнулись автомобили Toyota Premio и Audi A5. В аварии пострадали два водителя и три пассажира Toyota. Больше всего пострадала 69-летняя женщина, она была не пристёгнута ремнём безопасности. Женщину госпитализировали.

Всего с начала года сотрудниками ГИБДД Красноярска было составлено более 8 тыс. материалов по ст. 12.6 КоАП РФ за нарушение правил применения ремней безопасности и около 1 300 материалов по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей.

В 80 % случаях смертельных ДТП в автомобилях были непристёгнутые люди.

Фото: © vk.com/gibdd24