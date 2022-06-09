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В Красноярском крае предприятия увеличили производство продуктов питания

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Красноярск
15:45 9 Июня 2022
в красноярском крае, производство, красноярск, общество, продукты
Фотография © krskstate.ru
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По данным Красноярскстата, за четыре месяца предприятия нарастили объём производства пищевых продуктов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

На 13,3 % выросло производство сгущёнки, на 5,7 % – сливочного масла, на 7,5 % – сыра, на 5,2 % — муки, на 21,8 % – макаронных изделий, на 3,4 % – круп. На 7,2 % стали производить больше говядины, почти на 4 % — мяса и субпродуктов домашней птицы.

— С марта ведомство ведёт еженедельный мониторинг финансово-экономического состояния и хозяйственной деятельности сельхозорганизаций, пищевых и перерабатывающих предприятий, что позволяет оперативно реагировать на неординарные обстоятельства и своевременно принимать меры. Ситуация в АПК края стабильная. Перебои с логистикой, перенастройка цепочек поставок, рост цен на сырьё, нивелировались, — рассказал заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Отметим, что в прошлом году ООО «Енисей» (Новосёловский район) ввело в эксплуатацию мощности по убою сельхозживотных и переработке мяса. В АО «Искра» (Ужурский район) заработал хлебозавод с кондитерским цехом, в ООО «Саянмолоко» (Курагинский район) — линии переработки овса и пшеницы, производства круп, ООО «Мельник» (Минусинский район) – мельница по производству муки.

В среднем запас продуктов питания в регионе значительный и составляет 26 дней, непродовольственных товаров – 63 дня. Поставки регулярны. Ассортимент постоянно обновляется, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Спрос на все виды товаров стабилен.

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