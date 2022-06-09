Инновационную продукцию из Красноярского края будут поставлять в Монголию

Олег Иванов, директор Центра по взаимодействию со странами АТЭС Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты посетил Иркутск. Там он встретился с Жигмэдом Энхжаргалом, генеральным консулом Монголии.

По итогам встречи было решено поставлять от красноярских производителей в Монголию высокотехнологичное горнодобывающее оборудование, которое превосходит аналоги по качеству и отличается низкой ценой. Также из Красноярского края в Монголию будут экспортировать мобильные биотопливные генераторы. Кроме этого, принято решение организовать сотрудничество между региональными банками Красноярского края и монгольскими финансовыми учреждениями в части открытия корреспондентских счетов и проведения платежей по международным контрактам и прочим договорам. Они в будущем будут заключены между красноярскими предприятиями и компаниями республики.

Стоит отметить, что Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата плодотворно сотрудничает с Монголией много лет. В марте Жигмэд Энхжаргал вручил Рафаэлю Шагееву, президенту Центрально-Сибирской ТПП государственную награду Монголии — Почётную медаль «70 лет дружбы Монголии и России».​

Фото: © Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата