В Норильске в 2021 году выбросы снизились на 14 %

«Норникель» представил основные результаты работы в области устойчивого развития за 2021 год.

Компания продолжила реализацию комплексной экологической программы. В Норильском дивизионе выбросы снизились на 14 %. Стройка Серного проекта находится в активной фазе — старт пусконаладочных работ планируется в течение нескольких месяцев. После закрытия на Кольском полуострове плавильного и металлургического цехов выбросы диоксида серы Кольского дивизиона в прошлом году сократились на 78 % по сравнению с 2020 г. и на 90 % по сравнению с 2015.

В июне 2021 г. Совет директоров утвердил «Стратегию в области охраны окружающей среды и климата» до 2031 года, которая охватывает шесть основных областей воздействия на окружающую среду. По каждой из которых были поставлены цели на улучшение экологических показателей. Стратегия предусматривает и дальнейшую работу по сокращению влияния на изменение климата. При этом в феврале 2022 года «Норникель» поставил цели. В частности, снижение объёмов выбросов парниковых газов— на 25 % до уровня 7,7 млн т в год к 2028 г.

В прошлом году «Норникель» приступил к производству углеродно-нейтрального никеля. Первая партия была произведена на предприятиях Кольского дивизиона группы (5 000 т никелевых катодов).

Кроме этого, «Норникель» запустил в Норильске систему контроля за многолетней мерзлотой под сооружениями компании и Норильска, которая позволит отслеживать состояние фундаментов, выявлять геокриологические риски и разрабатывать мероприятия по их снижению.

Отметим, что в 2021 г. затраты компании на развитие социальной инфраструктуры, социальные, благотворительные и спонсорские программы — 75,9 млрд руб.

На проекты поддержки коренных малочисленных народов Севера было направлено более 420 млн руб. (более чем в 5 раз превышает показатель 2020 г.).

Впервые в истории российской горно-добывающей отрасли в прошлом году «Норникель» запустил процедуру свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС). Компания предложила коренным жителям Таймыра самим выбрать путь расселения пос. Тухард. В этом году процедура была успешно завершена.

Компания сохраняет высокие стандарты соцподдержки сотрудников. Среднемесячная зарплата остаётся одной из самых высоких в отрасли в России. В пандемию не было сокращений численности работников. Сейчас ведётся активный набор персонала для работы в новых проектах.

Напомним, что в Норильске компанией будет реализовываться Комплексный план социально-экономического развития города. До 2035 года на эти цели будет направлено 120 млрд руб., из которых 81,3 млрд руб. — средства «Норникеля».

Также в прошлом году в регионах присутствия компания запустила программу «Корпоративная медицина». В декабре 2021 г. в Норильске был открыт первый частный медицинский центр для сотрудников «Норникеля».

— Стратегические цели «Норникеля» неразрывны с повесткой устойчивого развития. С учётом новых глобальных вызовов эта тема приобретает большую актуальность для нашей компании. Мы акцентируем нашу деятельность на повышении ресурсо- и энергоэффективности, снижении вредного воздействия на экологию и ликвидации накопленного загрязнения, управлении климатическими рисками, повышении качества жизни в регионах присутствия, на поддержании репутации одного из самых привлекательных работодателей в российской промышленности. Устойчивое развитие для нас − это философия бизнеса, мировоззрение управленческих команд, корпоративная культура и долгосрочная ценностная платформа, — прокомментировал итоги президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Фото: © «Норникель»