На «Красноярских Столбах» замечен медведь у Такмаковских скал

Посетителей национального парка «Красноярские Столбы» предупредили о медведях, гуляющих по туристическим тропам.

Об этом сообщают работники нацпарка со ссылкой на сотрудников фан-парка «Бобровый лог».

— Сегодня сотрудники фанпарка «Бобровый лог» видели его в непосредственной близости от канатно-кресельной дороги. Сотрудники национального парка при патрулировании территории регулярно встречают следы на Каштаковской тропе, — пишут работники Столбов.

Людям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными при посещении данного скального района или отказаться от посещения национального парка «Красноярские Столбы».

Фото: vk.com/npkrasstolby