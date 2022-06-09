В Красноярке женщина получила право похоронить новорождённого ребёнка весом 400 граммов

Мария Леоненко получила право похоронить умершую новорождённую дочь. Красноярке выдали справку о перинатальной смерти ребёнка, сообщает НГС.

27 мая на 25-й неделе беременности Мария Леоненко родила девочку весом чуть больше 400 граммов. Четверо суток врачи боролись за жизнь ребёнка, но он умер.

Выдать свидетельство о смерти женщине отказались, потому что ребёнок не подходил под параметры новорождённого, так как его вес был менее 500 граммов и прожил он меньше недели.

После освещения в СМИ данной истории, Мария получила справку о перинатальной смерти, дающую право похоронить дочь законно.

Фото: © Мария Леоненко