Самолёт из Владивостока совершил аварийную посадку в Красноярске

8 июня в 16:37 самолёт авиакомпании «Аврора», следовавший по маршруту Владивосток-Красноярск, по техническим причинам совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.

Причина: не опустились закрылки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Самолёт А-319 из-за технической неисправности был вынужден уходить на второй круг, информирует Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Ведомство проводит доследственную проверку.

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев