В Красноярском крае пациенты из-за санкций могут остаться без лекарств

По словам главного врача Красноярской краевой больницы Егора Корчагина, санкции отразились не на всех отделениях.

— Даже в недружественных странах остались поставщики и производители, заявившие, что вне политики и будут продолжать обслуживать оборудование, поставлять запчасти. Так как изменилась логистика, сроки поставки вырастут, — рассказал Егор Корчагин газете «НКК». — Существуют и такие компании, которые заявили, что не будут обслуживать российские больницы. Ситуация ежедневно меняется. В зону наибольшего риска попадают пациенты, которые недавно получили шанс благодаря появлению новых препаратов, которые мы получали в рамках международных фармацевтических исследований.