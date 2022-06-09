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В Красноярском крае пациенты из-за санкций могут остаться без лекарств

Главная Общество
Красноярск
11:35 9 Июня 2022
лекарство, санкции, в красноярском крае, красноярск, общество
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По словам главного врача Красноярской краевой больницы Егора Корчагина, санкции отразились не на всех отделениях.

— Даже в недружественных странах остались поставщики и производители, заявившие, что вне политики и будут продолжать обслуживать оборудование, поставлять запчасти. Так как изменилась логистика, сроки поставки вырастут, — рассказал Егор Корчагин газете «НКК». — Существуют и такие компании, которые заявили, что не будут обслуживать российские больницы. Ситуация ежедневно меняется. В зону наибольшего риска попадают пациенты, которые недавно получили шанс благодаря появлению новых препаратов, которые мы получали в рамках международных фармацевтических исследований.

Лечение медики будут продолжать препаратами, которые применяли традиционно.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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