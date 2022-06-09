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В Эвенкийском районе на площади 30 га горит лес

Главная Общество
Красноярск
11:02 9 Июня 2022
общество, происшествия, эвенкия, лесные пожары
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9 июня в Эвенкийском районе на площади 30 га действует один пожар, сообщается на сайте регионального правительства. К возгоранию оперативно доставили 17 авиапожарных.

Предварительно, пожар произошёл из-за сухих гроз.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению, сообщают на сайте регионального правительства. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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