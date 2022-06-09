Под Красноярском в аварии погибла женщина

Полиция Красноярского края выясняет обстоятельства смертельного ДТП на федеральной трассе под Красноярском.



По предварительной информации краевой полиции, 9 июня в 08 часов утра на 778 км трассы Р-255 «Сибирь» водитель «Тойота Платц», двигаясь из Ачинска в Красноярск, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Хонда Аккорд».



В результате ДТП, женщина, ехавшая в «Тойоте», 1975 года рождения, погибла на месте. В данный момент на месте инцидента работает начальник ОГИБДД МО МВД России «Емельяновский» и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Фото: МВД РФ по Красноярскому краю

