В Кузбассе ослабили коронавирусные ограничения для празднования Дня России

Правительство Кузбасса решило разрешить проведение массовых мероприятий, которые приурочены к празднованию Дня России.

Отметим, что проводить праздник будут в условиях всё ещё действующего режима «Повышенная готовность» по коронавирусу. Данное распоряжение губернатора Кузбасса опубликовано 8 июня в электронном бюллетене правительства края.

— Разрешить 12.06.2022 в муниципальных образованиях Кемеровской области — Кузбасса организацию и проведение культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных и иных мероприятий, посвящённых празднованию Дня России, с количеством участников не более 1000 человек одновременно, — написано в документе.

Время и место проведения праздника муниципалитеты установят сами.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков