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Автомобилистам стоит приготовиться к подорожанию ОСАГО

Главная Общество
Красноярск
09:27 9 Июня 2022
общество, машина, страхование
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В России впервые за три года – на фоне роста цен на запасные части для автомобилей – подорожали полисы ОСАГО. 
По предварительным данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя выплата по ОСАГО в мае 2022 года выросла по сравнению с маем прошлого года на 13% или 8,5 тысяч рублей – с 66,3 до 74,8 тысяч рублей. 

«При этом нужно учесть, что выплаты осуществляются по справочникам средней стоимости, введенным в действие 19 марта 2022 года, в которых фактически не отражен резкий рост стоимости запчастей и проблемы с их логистикой. Актуальные цены на запасные части, сформированные в условиях международных санкций отражены в новых справочниках, которые в данный момент проходят процедуру общественного обсуждения и будут введены в действие с 19 июня. Ожидается, что после этого рост средней выплаты заметно усилится», - отметили в пресс-службе РСА.

Руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа заявил, что ждёт повышения стоимости полисов «автогражданки».

«Цены на запчасти сейчас действительно меняются, а автомобилистам стоит приготовиться к тому, что ОСАГО может подорожать. В последнее время страховые компании начали нас постепенно к этому подготавливать. Они выпускают пресс-релизы, что выплата стала больше, запчасти дороже и актуализируют свои справочники. Вполне возможно, что речь вскоре пойдёт о подорожании ОСАГО, которое фактически уже подорожало в рамках тарифного коридора. Сейчас страховать стали по максимальному значению тарифного коридора и страховщики говорят о необходимости увеличения ещё на 10%. Когда нормализуется ситуация по запчастям абсолютно никто не знает. Сейчас начинаются первые робкие поставки по схеме параллельного импорта, но смогут ли они возместить тот объём, который необходим – очень большой вопрос. Со временем ситуация наладится и например сейчас, в начале июня, она чуть лучше, чем в мае и уж точно лучше, чем в апреле», - рассказал Максим Едрышов.

Автор: Андрей Курников

Фото: ©Нина Зотина/РИА Новости

 

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