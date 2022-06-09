40 выпускников Красноярского края набрали по 100 баллов на ЕГЭ

Химию на 100 баллов написал 21 человек из 1 413, более 80 баллов получили 212 выпускников, до высшего результата не хватило одного балла 9 выпускникам. Об этом сообщают на сайте правительства Красноярского края.

Пятый год лидер по количеству стобалльников — красноярская школа № 144. В этом году из 21 высшего результата 5 получили выпускники химико-биологических классов. 44 человека набрали более 80 баллов.

100 баллов получили ещё 6 человек из Красноярска.

Есть среди стобалльников и ребята из сельских школ. Елизавета Макарова – выпускница Козульской школы № 2, она собирается поступать в Красноярский медицинский университет на лечебный факультет, хочет стать анестезиологом.

Среди стобалльников и выпускник Шарыповского кадетского корпуса Алексей Жизицкий. Он тоже планирует поступать в Красноярский медицинский университет на лечебный факультет.

— Начал готовиться с 9 класса. Задания на экзамене не вызывали сложностей. Всё было понятно, и даже задача повышенной сложности. Если составить план по подготовке к ЕГЭ, то любой человек может сдать экзамен на высший балл, – сказал Алексей.

На 100 баллов сдали предмет красноярский выпускник школы № 45 Максим Арсланов, ребята из Минусинска, Канского района, Боготола, Ачинска и Минусинска.

Отметим, что в прошлом году ЕГЭ по химии на высший балл написали 8 человек.

ЕГЭ по литературе на 100 баллов сдали 19 человек из 810, 221 выпускник получил за работу свыше 80 баллов, 63 человека – 96 баллов.

Стобалльники — это ребята из Красноярска, Норильска, Боготола, Минусинска, Железногорска, Казачинского, Саянского, Шушенского, Рыбинского районов.

ЕГЭ по географии сдавали 234 человека. 9 из них выполнили работу на высокий балл (свыше 80). Лучший результат у выпускника красноярской гимназии № 8 Никиты Шарипова, он получил 96 баллов.

9 июня состоится самый массовый ЕГЭ по выбору – обществознание. Предмет планируют сдавать более 7 000 выпускников.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков