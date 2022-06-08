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В Красноярске прокуратура встала на защиту упавшего с 10 этажа рабочего

Главная Общество
Красноярск
21:32 8 Июня 2022
красноярск, происшествия, общество, несчастный случай, прокуратура
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Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в связи с несчастным случаем в ООО «СК Аверс-Монтаж».

Как сообщают на сайте прокуратуры Красноярского края, в марте на строительной площадке мкр. «Тихие зори» из-за нарушения правил техники безопасности при проведении высотных работ произошло падение фасадно-механического подъёмника с рабочими. В результате два человека получили травмы, не совместимые с жизнью. Одного работника госпитализировали.

Как оказалось, выживший сотрудник с апреля 2021 года трудился монтажником без оформления трудового договора. Так как организация настаивала на отсутствии трудовых отношений с пострадавшим, расследование несчастного случая не организовано. Соответственно это исключает возможность получения пострадавшему страхового возмещения из-за производственной травмы.

Прокуратура направила в суд иск к ООО «СК Аверс-Монтаж» о признании трудовыми отношений между работником и обществом. Региональная государственная инспекция труда проведёт расследование несчастного случая, если требования прокурора будут удовлетворены судом.

Прокуратурой в отношении директора организации возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. На контроле находится расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ (деяния, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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