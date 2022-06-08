В Красноярске с Центрального района убрали 71 незаконный объект

В Центральном районе с начала года демонтировали 71 незаконный временный объект, сообщает пресс-служба администрации города Красноярска.

44 объекта собственники убрали сами. На 27 пришлось затратить бюджетные средства, их поместили на спецплощадку на ул. Пограничников. Вернуть их собственники смогут только после возмещения затрат на демонтаж.

Большая часть демонтированных сооружений — некоммерческие (контейнеры, ограждения, находящиеся в собственности физических лиц).