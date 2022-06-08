9 июня
Красноярск
погода +10 °C
60.23
 
€ 63.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае сотрудникам лесопожарного центра вручили награды

Главная Общество
Красноярск
20:30 8 Июня 2022
общество, в красноярском крае, награда, пожары
версия для печати Ico_print

Лесным огнеборцам Идринского района вручили награды за отвагу и мужество, проявленные во время тушения пожаров в лесах.

Наградить отличившихся при тушении пожаров весной поручил губернатор Александр Усс.

Почётной грамотой губернатора Красноярского края наградили бригадира Идринской ЛПС Алексея Ванягина, который активно участвовал в ликвидации ЧС.

Почётные грамоты от имени министра лесного хозяйства Красноярского края Алексея Панова получили бригадир Артём Арбузов, тракторист Эдуард Тоторов, водитель Иван Фокин и рабочий лесопожарной бригады Александр Шенкнехт, пишут на сайте регионального правительства.

Ранее награды министерства лесного хозяйства края получили инструктор десантно-пожарной группы Константин Кунгурцев, водитель Виталий Ануфриев и бригадир лесопожарных бригад Дмитрий Ничков из Каратузской ЛПС, водители Курагинской ЛПС – Николай Чекмарев и Александр Цыгансков, десантник-пожарный  Анатолий Скалацкий из Курагинского авиаотделения.

Фото: © пресс-служба краевого Лесопажарного центра

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске прокуратура встала на защиту упавшего с 10 этажа рабочего

В Красноярске прокуратура встала на защиту упавшего с 10 этажа рабочего

8 Июня 2022 г.
Пострадавший с апреля 2021 года трудился без оформления трудового договора
Новости Красноярска: В Красноярске с Центрального района убрали 71 незаконный объект

В Красноярске с Центрального района убрали 71 незаконный объект

8 Июня 2022 г.
44 объекта собственники убрали сами
Новости Красноярска: В Казачинском районе мужчина украл 15-тонный сушильный барабан для зерна

В Казачинском районе мужчина украл 15-тонный сушильный барабан для зерна

8 Июня 2022 г.
Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Красноярске проведут 30 уличных кинопоказов

В Красноярске проведут 30 уличных кинопоказов

8 Июня 2022 г.
Кинотеатр под открытым небом «Мама, я в кино!» будет работать во всех районах Красноярска. — Как и прежде, все кинопоказы будут бесплатными. В прокате в основном будут семейные фильмы. Для детей и взрослых будут проводить тематические развлекательные мероприятия. Работ...
Новости Красноярска: В Красноярске жителей частных домов оштрафовали за мусор

В Красноярске жителей частных домов оштрафовали за мусор

8 Июня 2022 г.
Для граждан предусмотрены штрафы до 4 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Берёзовском районе нашли маралёнка

В Берёзовском районе нашли маралёнка

8 Июня 2022 г.
Сейчас он находится под наблюдением ветврачей
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске с балкона выпал 4-летний ребёнок

В Красноярске с балкона выпал 4-летний ребёнок

7 Июня 2022 г.
Матери мальчика грозит лишение свободы
Новости Красноярска: В выходные в Красноярске похолодает до +3 градусов

В выходные в Красноярске похолодает до +3 градусов

3 Июня 2022 г.
Все выходные будет идти дождь
Новости Красноярска: 8-10 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки, грозы и туман

8-10 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки, грозы и туман

7 Июня 2022 г.
К концу недели в регионе установится тёплая погода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru