В Красноярском крае сотрудникам лесопожарного центра вручили награды

Лесным огнеборцам Идринского района вручили награды за отвагу и мужество, проявленные во время тушения пожаров в лесах.
Наградить отличившихся при тушении пожаров весной поручил губернатор Александр Усс.
Почётной грамотой губернатора Красноярского края наградили бригадира Идринской ЛПС Алексея Ванягина, который активно участвовал в ликвидации ЧС.
Почётные грамоты от имени министра лесного хозяйства Красноярского края Алексея Панова получили бригадир Артём Арбузов, тракторист Эдуард Тоторов, водитель Иван Фокин и рабочий лесопожарной бригады Александр Шенкнехт, пишут на сайте регионального правительства.
Ранее награды министерства лесного хозяйства края получили инструктор десантно-пожарной группы Константин Кунгурцев, водитель Виталий Ануфриев и бригадир лесопожарных бригад Дмитрий Ничков из Каратузской ЛПС, водители Курагинской ЛПС – Николай Чекмарев и Александр Цыгансков, десантник-пожарный Анатолий Скалацкий из Курагинского авиаотделения.
Фото: © пресс-служба краевого Лесопажарного центра