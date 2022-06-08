В Красноярском крае сотрудникам лесопожарного центра вручили награды

Кинотеатр под открытым небом «Мама, я в кино!» будет работать во всех районах Красноярска. — Как и прежде, все кинопоказы будут бесплатными. В прокате в основном будут семейные фильмы. Для детей и взрослых будут проводить тематические развлекательные мероприятия. Работ...