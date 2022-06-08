Красноярские депутаты проверили качество ремонта дворов

Депутаты городского Совета Красноярска продолжают контролировать ремонтные работы во дворах. Качество проведенной модернизации площадки у домов на ул. Семафорной, 215, 217 проверил депутат по Свердловскому району Олег Бубновский.

«Когда программа только начала работать, председатели домов часто приходили на прием, спрашивали, что нужно сделать, чтобы попасть в программу, много расспрашивали про софинансирование. Здесь, на Семафорной, в прошлом году сделали два двора – у домов 211 и 213, два года назад – еще два. Фактически у нас получается довольно большая территория. И я уверен, через какое-то время придут жители из соседних дворов с таким же вопросом – как попасть в программу и выиграть этот конкурс», – поделился Олег Бубновский.

Благоустройство этих дворов прошло в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Она предполагает, что часть расходов на реализацию проектов берут на себя сами жители за счет средств, накопленных на счете дома. В данном случае жильцы решили обойтись довольно скромными объемами работ из-за ограниченного бюджета.

«У нас небольшая смета, потому что мы категорически отказались от детских и спортивных площадок. Нас не устраивает, что на них искусственное покрытие. В городе хочется больше зелени, больше воздуха. У соседей сделали хорошие дворы, а у нас ребятишек маленьких мало, и мы решили просто оставить зеленую зону», – пояснила председатель дома по ул. Семафорная, 215 Ольга Клейменова.

Работы на объекте начались нынешней весной, и уже к концу мая подошли к концу. Здесь прошла укладка асфальта, установка бордюрного камня, урн, лавочек, подсыпаны газоны. За счет городского бюджета прошел ремонт междворовых проездов.

В рамках встречи жители составили список дополнительных пожеланий для депутатов, в том числе восстановление пожарного гидранта, решение проблемы заброшенных подвалов, ремонт фасада, обустройство парковки и мусорной площадки.

Всего до конца нынешнего года предполагается отремонтировать 36 дворов. Если торги позволят существенно сэкономить средства, то список может вырасти за счет еще шести локаций.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что городской Совет Красноярска принял отчет об исполнении бюджета за 2021 год. Особый акцент в нем был сделан на проектирование и строительство социальных объектов – школ и детских садов.

Фото: «ФедералПресс»

По материалам «ФедералПресс»