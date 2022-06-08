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В Кодинске состоялся турнир по бальным танцам «Кубок Триумфа 2022» на призы Богучанской ГЭС

Главная Общество
Красноярск
14:41 8 Июня 2022
турнир, танцы, соревнования, предприятие, юбилей, энергетика
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Турнир по спортивным танцам «Кубок Триумфа 2022» продолжил юбилейный марафон мероприятий, посвященных 10-летию пуска первых агрегатов Богучанской ГЭС. Организатором турнира выступили клуб «Энергия», танцевально-спортивный клуб КСОШ2, образцовый художественный коллектив бального танца «Триумф» при МБУК МРДК «Рассвет» и АО «Богучанская ГЭС», которая предоставила призы для победителей. В самом красивом мероприятии Кодинска приняли участие около 100 участников в 13 танцевальных категориях.

На открытии заместитель главы Кежемского Района Ростислав Мартыненко поприветствовал спортсменов и пожелал им удачи. Председатель профсоюзной организации АО «Богучанская ГЭС» Михаил Тушминцев отметил, что «в этом году исполняется 10 лет с момента пуска первых гидроагрегатов на ГЭС. И это знаковое событие станция отмечает вместе со всем городом, так как практически в каждой семье есть гидроэнергетики. Поддержка спорта и культуры является для компании одним из приоритетных направлений. И особенно это касается детей, ведь это наше будущее».

В Кодинске состоялся турнир по бальным танцам «Кубок Триумфа 2022» на призы Богучанской ГЭС

Турнир по спортивным танцам проводится с 2006 года, сначала судьями были местные хореографы, но со временем в Кодинск стали приглашать профессиональную судейскую бригаду, что повысило статус самих соревнований. Проведение этого турнира позволяет поддерживать спортивный дух, совершенствоваться, выявлять талантливые пары, которые в дальнейшем выезжают представлять Кодинск в других регионах. Среди пар, принимавших участие, были дети, которые в своей возрастной категории становились призёрами и финалистами Чемпионата и Первенства Красноярского края, а также других турниров различного уровня.

Специальный приз от Богучанской ГЭС получила пара Михаил Чистяков и Светлана Шарыпова, которую выбрало жюри из работников компании.  

В Кодинске состоялся турнир по бальным танцам «Кубок Триумфа 2022» на призы Богучанской ГЭС

В октябре 2022 года Богучанская ГЭС отметит 10-летие ввода в эксплуатацию первых агрегатов и начала производства электроэнергии. Программа мероприятий, посвященных юбилею, подготовлена при активном участии работников Богучанской ГЭС. Она включает спортивные, экологические, просветительские и культурные проекты, а также предусматривает участие энергетиков в событиях, посвященных 95-летию Кежемского района Красноярского края и 45-летию города Кодинска.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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