В Казачинском районе мужчина украл 15-тонный сушильный барабан для зерна

В Казачинском районе сотрудники полицейские задержали красноярца, подозреваемого в краже сушильного барабана для зерна стоимостью 300 тысяч рублей и весом около 15 тонн.

Злоумышленник 1976 года рождения ранее проживал в Казачинском районе и недавно приезжал в гости к родственникам. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, мужчина нанял кран и грузовую машину и вывез деталь в Красноярск, чтобы продать.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 «Кража» УК РФ. Нарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.

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