8 июня
Красноярск
погода +15 °C
60.96
 
€ 64.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дополнительный электропоезд начнет курсировать на популярном туристическом маршруте Лужба – Междуреченск

Главная Общество
Красноярск
13:11 8 Июня 2022
поезд, маршруты, транспорт, железные дороги
версия для печати Ico_print

На популярном туристическом маршруте КрасЖД Лужба – Междуреченск (Кемеровская область) начнет курсировать дополнительный электропоезд.

Он выйдет в первый рейс 10 июня и будет ходить по пятницам до 26 августа.

Отправление со станции Лужба в 9:40, прибытие в Междуреченск в 11:31; отправление из Междуреченска в 14:45, прибытие в Лужбу в 16:30.

Время указано местное.

С учетом дополнительно назначенной электрички, поезда на этом участке будут ходить по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Отметим, что маршрут охватывает заповедные места Кузнецкого Алатау, где расположено множество туристических объектов и баз отдыха. Электропоезд востребован у любителей рыбалки и активного отдыха на природе. Летом спрос на перевозки по данному маршруту существенно повышается.  

Количество поездов увеличено компанией «Краспригород» в рамках регионального заказа Министерства транспорта Кузбасса.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Абанском районе школа выплатит компенсацию морального вреда избитой ученице

В Абанском районе школа выплатит компенсацию морального вреда избитой ученице

8 Июня 2022 г.
Взыскано 15 тысяч рублей
Новости Красноярска: Дети до 7 лет смогут ездить в электричках бесплатно

Дети до 7 лет смогут ездить в электричках бесплатно

8 Июня 2022 г.
Законопроект станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми
Новости Красноярска: Красноярские депутаты проверили качество ремонта дворов

Красноярские депутаты проверили качество ремонта дворов

8 Июня 2022 г.
Депутаты продолжают контролировать ремонтные работы во дворах
Новости Красноярска: В Кодинске состоялся турнир по бальным танцам «Кубок Триумфа 2022» на призы Богучанской ГЭС

В Кодинске состоялся турнир по бальным танцам «Кубок Триумфа 2022» на призы Богучанской ГЭС

8 Июня 2022 г.
Турнир продолжил юбилейный марафон мероприятий
Новости Красноярска: Главой Богучанского района стал Алексей Медведев

Главой Богучанского района стал Алексей Медведев

8 Июня 2022 г.
За него проголосовали 18 из 21 депутата районного совета
Новости Красноярска: Красноярцев просят придумать имя кенгурёнку из «Роева ручья»

Красноярцев просят придумать имя кенгурёнку из «Роева ручья»

8 Июня 2022 г.
Увидеть детёныша долго не могли, ведь он рождается весом около 1 грамма
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 8-10 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки, грозы и туман

8-10 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки, грозы и туман

7 Июня 2022 г.
К концу недели в регионе установится тёплая погода
Новости Красноярска: В Красноярске собственница здания «Кантри» обжалует решение о сносе объекта

В Красноярске собственница здания «Кантри» обжалует решение о сносе объекта

7 Июня 2022 г.
Срок сноса — до 28 августа
Новости Красноярска: Военнослужащий из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

Военнослужащий из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

6 Июня 2022 г.
С ним попрощались в Бородино 4 июня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru