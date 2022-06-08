В Красноярске жителей частных домов оштрафовали за мусор

Члены административной комиссии Кировского района и полицейские провели рейд по соблюдению мер пожарной безопасности. Было составлено три протокола об административных правонарушениях. В частности, жители пос. Суворовский размещали крупный мусор, дрова и опилки у своих домов, рассказали в пресс-службе администрации города Красноярска.

Особое внимание уделяется пос. Суворовский, патрулируют Злобинское кладбище и 10 садовых товариществ на территории Кировского района.

За нарушение правил благоустройства для граждан предусмотрены штрафы до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тыс. руб., для юридических лиц – до 100 тыс. руб.

— Складирование отходов возле частных домов и в садовых товариществах опасно. Мусор способствует распространению огня. Также необходимо своевременно косить сухостой и траву. К примеру, в этом году из-за некошеной травы и неубранного мусора произошло 129 возгораний, в том числе 8 — в домах частного сектора, – отметил Александр Митрошкин, руководитель администрации Кировского района.

Рабочая группа обходит территории с 30 апреля. За май было проведено 19 рейдов. Члены группы провели свыше 170 бесед с жителями о пожарной безопасности. Было выявлено 8 незаконных свалок, 4 из них уже ликвидированы.