Красноярцев просят придумать имя кенгурёнку из «Роева ручья»

7 октября 2020 года в «Роев ручей» из Новосибирского зоопарка привезли годовалого самца кенгуру Беннета. Через год из Челябинского зоопарка к нему доставили молодую самку.

В феврале 2021 года сотрудники «Роева ручья» заметили необычное поведение самки кенгуру, которое могло говорить о том, что она стала мамой, пишут в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей». Увидеть детёныша долго не могли, ведь он рождается весом около 1 грамма.

И вот уже несколько недель кенгурёнка можно видеть в сумке у матери. Иногда высовывается голова, а порой задние лапы и хвост.

Имени у кенгурёнка пока нет, поэтом сотрудники «Роева ручья» просят помочь с выбором имени. Как назвать малыша — пишите в комментариях под постом.

Фото: © vk.com/roevzoo