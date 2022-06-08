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В Красноярском крае штрафы за поджог леса увеличили в несколько раз

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Красноярск
12:00 8 Июня 2022
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В Красноярском крае с 8 июня штрафы за нарушение правил пожарной безопасности выросли в 10-20 раз, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Штраф для физических лиц вместо 1,5-3 тысяч рублей теперь составит от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб.; для должностных лиц — от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и др. на земельных участках, примыкающих к лесным массивам, придётся заплатить штраф от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб.

Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности, если пожар причинит тяжкий вред здоровью или повлечёт смерть человека — 2 млн руб.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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