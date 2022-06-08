В Красноярске проведут 30 уличных кинопоказов

Кинотеатр под открытым небом «Мама, я в кино!» будет работать во всех районах Красноярска.

— Как и прежде, все кинопоказы будут бесплатными. В прокате в основном будут семейные фильмы. Для детей и взрослых будут проводить тематические развлекательные мероприятия. Работать проект будет до сентября, — рассказала директор молодёжного центра «Своё дело» Анастасия Писанина.

— Мы побываем в Солнечном, посетим летние мероприятия в районах города и снова станем гостями проекта «В центре Мира», – поделилась директор молодёжного «ИТ-центра» Анастасия Домнина.

11 июня кинотеатр будет работать в Центральном и Свердловском районах. В 20:00 в парке Покровский состоится официальное открытие проекта «Мама, я в кино!». Запланированы мастер-классы, выступления творческих коллективов, кинопоказ семейного фильма «Полли» (о приключениях маленькой девочка Сесиль и пони по имени Полли). На площади Свердлова в 21:30 зрители увидят фильм «Папы» (о силе отцовской любви). 12 июня в 21:30 кинопоказ пройдёт в сквере «Энтузиастов» в Кировском районе, зрителям покажут ленту «Небесная команда» (история хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля).

Организаторы рекомендуют одеваться по погоде, брать с собой чай и пледы.

Дополнительную информацию о проекте можно узнать в официальной группе.