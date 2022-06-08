В Минусинском районе после крупного пожара на свалке возбудили уголовное дело

2 апреля в Минусинском районе на несанкционированной свалке произошло возгорание. Огонь распространился на лесные насаждения, жилые строения дачных обществ «Кооператор» и «Строитель». Ущерб лесному фонду и имуществу людей — более 7 млн рублей.

В 2019 году городской суд возложил обязанность на районную администрацию в течение 3 месяцев ликвидировать свалку, пишут на сайте прокуратуры Красноярского края.

Муниципалитет судебное решение не исполнил. С 2019 года по 2022 год земельный участок от отходов очищен не был. По договору аренды его передали АО «Енисейская Территориальная генерирующая компания» (ТГК-13) без возложения обязанности ликвидировать несанкционированную свалку.

Возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Фото: © ГУ МЧС России по Красноярскому краю