В Берёзовском районе нашли маралёнка

Маралёнка обнаружили во время сплава по р. Мана у границ заказника «Красноярский». По одной из версий малыш отбился от матери.

Жители сразу сообщили о находке участковому госинспектору Центральной МРСИ. Он не раз становился участником операций по спасению животных. Сейчас маралёнок находится под наблюдением ветврачей, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Стоит напомнить, что животных, которые, по мнению граждан, ранены, нуждаются в помощи или лечении нельзя брать на руки, ловить, прикармливать и приносить домой.

О подобных случаях сообщайте по телефонам +7(391)227-72-59, +7(391)266-82-90 или охотинспекторам в районах Красноярского края.