8 июня
Красноярск
погода +9 °C
60.23
 
€ 63.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Берёзовском районе нашли маралёнка

Главная Общество
Красноярск
18:32 8 Июня 2022
спасение, животные, в красноярском крае, общество
версия для печати Ico_print

Маралёнка обнаружили во время сплава по р. Мана у границ заказника «Красноярский». По одной из версий малыш отбился от матери.

Жители сразу сообщили о находке участковому госинспектору Центральной МРСИ. Он не раз становился участником операций по спасению животных. Сейчас маралёнок находится под наблюдением ветврачей, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Стоит напомнить, что животных, которые, по мнению граждан, ранены, нуждаются в помощи или лечении нельзя брать на руки, ловить, прикармливать и приносить домой.

О подобных случаях сообщайте по телефонам +7(391)227-72-59, +7(391)266-82-90 или охотинспекторам в районах Красноярского края.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Казачинском районе мужчина украл 15-тонный сушильный барабан для зерна

В Казачинском районе мужчина украл 15-тонный сушильный барабан для зерна

8 Июня 2022 г.
Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Красноярске проведут 30 уличных кинопоказов

В Красноярске проведут 30 уличных кинопоказов

8 Июня 2022 г.
Кинотеатр под открытым небом «Мама, я в кино!» будет работать во всех районах Красноярска. — Как и прежде, все кинопоказы будут бесплатными. В прокате в основном будут семейные фильмы. Для детей и взрослых будут проводить тематические развлекательные мероприятия. Работ...
Новости Красноярска: В Красноярске жителей частных домов оштрафовали за мусор

В Красноярске жителей частных домов оштрафовали за мусор

8 Июня 2022 г.
Для граждан предусмотрены штрафы до 4 тысяч рублей
Новости Красноярска: На территории Красноярского края нет действующих лесных пожаров

На территории Красноярского края нет действующих лесных пожаров

8 Июня 2022 г.
В регионе продолжает действовать режим ЧС
Новости Красноярска: Аграрии Красноярского края выполнили более 93 % плана посевной

Аграрии Красноярского края выполнили более 93 % плана посевной

8 Июня 2022 г.
Яровой сев закончили 15 из 37 районов
Новости Красноярска: В Красноярске эпилепсию лечат с помощью операции

В Красноярске эпилепсию лечат с помощью операции

8 Июня 2022 г.
Первая операция по поводу привисочной эпилепсии у 30-летней женщины прошла успешно
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С 10 июня из Красноярска запустят чартеры в Турцию

С 10 июня из Красноярска запустят чартеры в Турцию

8 Июня 2022 г.
Стоимость туров от 115 000 руб. на двоих
Новости Красноярска: В Красноярске с балкона выпал 4-летний ребёнок

В Красноярске с балкона выпал 4-летний ребёнок

7 Июня 2022 г.
Матери мальчика грозит лишение свободы
Новости Красноярска: 6 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов, град и грозы с сильным ветром

6 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов, град и грозы с сильным ветром

6 Июня 2022 г.
Ветер будет дуть 15-25 м/с и более
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru