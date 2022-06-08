В Красноярске священник возмущён названием бара «Святые рёбрышки»

Название бара «Святые рёбрышки» не нашло отклика у верующих Красноярска.

— Мне прислали фото, что в городе открылась точка общепита «Святые рёбрышки». Я в недоумении, просто в шоке! Человек, открывший это заведение, что хотел этим сказать?! Кого он хотел увидеть в своём заведении, — пишет у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» настоятель Храма святого Апостола Андрея Первозванного Виталий Вальтер. — А ведь люди уже пишут отзывы, они довольны. Конечно у нас свобода. Свобода слова, вероисповедания… Но разве у нас есть свобода обижать, унижать, топтать наши ценности — ценность на семью, на святость, на жизнь?! Всё растоптано и униженно.