Красноярцы фиксируют в окрестностях города следы медведей

По информации очевидцев, медведи были замечены напротив набережной Дивногорска, на Торгашинском хребте и даже в «Гремячей гриве».

Вот, что пишут красноярцы в соцсетях.

— Сначала я увидел помёт мишки. Потом стал замечать следы, идущие мне навстречу. Медведь шёл около 2 км, от садоводств по туристической тропе. Я двигался вдоль Собакиной (пионерской) речки, по правой стороне. А по левой стороне, в 30 метрах, вдоль реки, проходит тропа ГТО «Гремячей гривы», — говорит Максим.

А это уже сообщение от фотографа Петра Урозаева, который сфотографировал следы косолапого на хребте.

— Сделал этот снимок в субботу рядом со скалой Витязь. Следов было несколько и можно было даже представить, как косолапый шёл по тропе, но отпечатки лап несвежие, хищник мог оставить их неделю назад, — говорит Петр.

А ранее, 6 июня появилась новость о выходе семьи медведей на берег напротив набережной Дивногорска. Жители данного города засняли прогулку косолапой семейки на видео и написали, что несколько дней назад выходил один медведь,а теперь уже целая семья.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю рассказали, что подобных сообщений им не поступало.

Фото: Петр Урозаев