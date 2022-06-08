В Красноярске водитель на Mazda снёс фонарный столб

Как рассказали в Госавтоинспекции Красноярского края, около 00:50 на ул. Маерчака, 52 стр. 1 27-летний водитель на Mazda ехал со стороны пр. Свободный и наехал на пешеходное ограждение, столб уличного освещения и стойку светофора.

В результате две 28-летние пассажирки травмированы. Их доставили в больницу и назначили лечение.

В отношении водителя составлен административный материал по ст.12.33 КоАП РФ. Кроме этого, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования составлен материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.

Красноярцу может грозить штраф 30 тысяч рублей или лишение прав на срок до 2 лет. За повреждение дорожных сооружений придётся заплатить от 5 до 10 тысяч рублей.

Фото: © vk.com/kraschp