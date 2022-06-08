Аграрии Красноярского края выполнили более 93 % плана посевной

Земледельцы Красноярского края засеяли яровыми 1 млн 255 тыс. га (более 93 % от плана). Зерновыми и зернобобовыми занято порядка 881 тыс. га (94,6 %).

— Сельчане используют каждое «погодное окно», чтобы завершить посевную в оптимальные сроки. Основной сев они провели весной, до установившейся прохладной и дождливой погоды. Рассчитываем на достойный урожай, который позволит закрыть потребности внутреннего рынка и реализовать излишки за пределы края и на экспорт, — отметил Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства Красеноярского края – министр сельского хозяйства и торговли.

На данный момент яровой сев закончили 15 из 37 районов: Ирбейский, Саянский, Партизанский, Дзержинский, Нижнеингашский, Шарыповский, Ужурский, Ермаковский, Каратузский, Манский, Большемуртинский, Казачинский, Кежемский, Енисейский и Пировский.

Рапс посеян на 226 тыс. га (более 110 %), больше всего перевыполнили план по севу рапса в Сухобузимском, Казачинском, Тюхтетском, Партизанском, Большемуртинском, Тасеевском, Шушенском и Абанском районах.

Картофель посадили на 4,9 тыс. га (85,4 % от плана), овощи — на 783 га (около 67 %).

Завезено свыше 81 тыс. тонн минеральных удобрений (104,5 % от запланированного объёма).

Фото: © пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края