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Красноярский край и Монголия укрепят сотрудничество в различных сферах

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Красноярск
09:56 8 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, губернатор
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В первый день работы делегации Красноярского края в Монголии Александр Усс обсудил перспективы развития отношений между Монголией и Красноярским краем, пишут на сайте регионального правительства.

Красноярский край и Монголия заинтересованы в обмене опытом в области медицины, в частности, Монголию заинтересовал опыт красноярских врачей в лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В свою очередь, монгольская сторона специализируется на лечении болезней печени. Медики готовы поделиться своими наработками и методиками с красноярскими врачами.

Кроме этого, укреплять сотрудничество будут в сферах геологоразведки, туризма, сельского хозяйства, культуры.

— Для меня встреча с монгольскими коллегами имеет особое значение, ведь нас связывают давние партнёрские отношения. Красноярский край и Монголия могут быть полезны друг другу в самых разных отраслях. Красноярский край — крупный промышленный регион с развитой цветной металлургией, промышленностью, энергетикой, лесной отраслью. Институт леса в Красноярске — один из самых авторитетных научных учреждений, его специалисты могли бы помочь реализовать программу борьбы с опустыниванием Монголии «Миллиард деревьев», — отметил Александр Усс.

— Я уверен, что мы сможем поддерживать имеющиеся связи и ещё больше укреплять их, — сказал вице-премьер правительства Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан.

Фото: © Александр Черных

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